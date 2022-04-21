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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

ЕС расширил санкционный список против КНДР

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что добавил восемь физических и четыре юридических лица в санкционный список по КНДР.

"Эти ограничительные меры включают запрет на поездки (в страны ЕС), замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в данный перечень", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в четверг в Брюсселе.

В документе сообщается, что в этот перечень включены "лица, занимавшие руководящие должности в учреждениях, имеющих отношение к разработке ракетной программы, а также физические и юридические лица, участвовавшие в деятельности по уклонению от санкций, которая могла генерировать средства для незаконных программ вооружений".

"ЕС полон решимости не допустить поток компонентов, финансов и знаний, которые могут быть использованы КНДР в помощь разработке своих незаконных программ вооружений", - заверяют в Брюсселе.

ЕС призвал КНДР прекратить дестабилизирующие действия и уважать свои обязательства по международному праву.

В результате последнего решения общее число физических лиц, включенных в список ЕС в рамках своего собственного режима санкций, достигло 65, а юридических - 14. Евросоюз также выполнил все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые налагают санкции на 80 физических и 75 юридических лиц, внесенных в список организации.

ЕС КНДР
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