Спрос на нефть в Китае падает самыми быстрыми темпами более чем за два года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китай может столкнуться с самым существенным падением спроса на нефть с первых дней пандемии COVID-19 на фоне усилий властей ограничить быстрое распространение коронавируса.

Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо, как ожидается, упадет на 20% в годовом выражении, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это эквивалентно падению потребления нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, что станет самым существенным спадом спроса более чем за два года.

Уровень падения соответствует около 9% ежедневного спроса на нефть в КНР, если сравнивать со средним показателем за 2021 год.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, пытается сдержать очередную вспышку коронавируса, которая привела к введению ограничительных мер в ряде регионов страны, особенно, в ее финансовом центре – Шанхае.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ухудшили прогнозы роста экономики Китая в связи с возобновлением роста числа заражений.

Тем временем спрос на бензин на востоке Китая упал примерно на 40% в текущем месяце, главным образом, из-за локдауна в Шанхае. При этом власти города пообещали усилить ограничительные меры на фоне роста количества смертей от коронавируса.

Локдауны оказывают существенное давление на нефтепереработчиков в стране. Так, государственная China Petrochemical Corp. (Sinopec), а также ряд независимых нефтепереработчиков были вынуждены сократить объем операций на фоне падения уровня потребления.