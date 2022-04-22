Франция передает Украине противотанковые ракеты Milan и САУ Caesar

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

"Мы <...> передаем серьезное вооружение – Milan, CAESAR, разные виды оружия. Думаю, нужно продолжать это делать. При этом мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт", - сказал он в интервью Ouest France.

Макрон не стал разъяснять, когда и сколько единиц такого вооружения Франция передала украинской стороне.

Французские СМИ отмечают, что Париж вообще неохотно делится данными о том, какое оружие отправляет на Украину.