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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Франция передает Украине противотанковые ракеты Milan и САУ Caesar

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

"Мы <...> передаем серьезное вооружение – Milan, CAESAR, разные виды оружия. Думаю, нужно продолжать это делать. При этом мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт", - сказал он в интервью Ouest France.

Макрон не стал разъяснять, когда и сколько единиц такого вооружения Франция передала украинской стороне.

Французские СМИ отмечают, что Париж вообще неохотно делится данными о том, какое оружие отправляет на Украину.

Франция Украина
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