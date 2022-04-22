Нидерланды планируют отказаться от нефти, газа и угля из РФ до конца года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов объявило в пятницу о своих планах "отказаться до конца текущего года от российских нефти, газа и угля", сообщил телеканал BFM TV.

"Чего мы хотели бы в действительности, это, чтобы Нидерланды были независимыми от российских газа и нефти до конца года", - приводит телеканал слова премьер-министра страны Марка Рютте.

Власти Нидерландов намерены ориентироваться на энергоэкономию, устойчивую энергетику и увеличение импорта газа из других стран, объяснил глава правительства на пресс-конференции в Гааге.

"Это действительно вызов. Особенно, что касается газа", - признал Рютте. Но он считает это осуществимым, так как, по его словам, степень зависимости страны от российского газа делает это возможным.

Ранее в пятницу издание Politico сообщило, что шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели, в него может войти частичный запрет на импорт нефти.