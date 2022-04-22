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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД в связи с заявлениями российского военачальника

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в пятницу в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в связи с заявлениями российского военачальника, сообщила пресс-служба МИДЕИ.

В сообщении отмечается, что МИДЕИ Молдавии выразил "глубокую обеспокоенность заявлениями российского военачальника".

"МИД Молдавии расценивает эти заявления как необоснованные и противоречащие позиции Российской Федерации в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи послу напомнили, что "Республика Молдова, согласно Конституции, является нейтральным государством".

"В связи с этим, МИД Молдовы выразил просьбу о соблюдении этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию", - подчеркивается в сообщении.

В пятницу исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второй фазы специальной операции необходимо обеспечить сухопутный коридор в Крым и "еще один выход к Приднестровью, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Молдавия
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