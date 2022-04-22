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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

У Белоруссии возникли проблемы с поставками медицинского оборудования

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о проблемах с поставками медицинского оборудования и запасных частей к высокотехнологичным аппаратам.

"Одним из крайних пакетов санкций в отношении нашей страны были введены так называемые гуманитарные изъятия. Якобы ограничения не касаются поставок продовольствия, медицинского оборудования, медикаментов. Но это только декларация. Когда мы ставим вопрос о закупках нового медицинского оборудования, то получаем ответы, мягко говоря, уклончивые. То же самое касается и поставок запасных частей к высокотехнологичным аппаратам", - сказал Головченко журналистам в пятницу. Его слова приводит пресс-служба правительства Белоруссии.

Как считает премьер Белоруссии, "это показывает двуличную и непоследовательную позицию коллективного Запада".

"Мы обязательно добьемся, в том числе через официальные каналы, чтобы они свои же собственные решения все-таки выполняли", - заявил он.

Белоруссия Роман Головченко
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