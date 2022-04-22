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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

Нидерланды поставят Украине самоходные гаубицы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нидерланды совместно с Германией поставят Украине бронированные самоходные гаубицы, сообщил в пятницу телеканал RTBF со ссылкой на голландского министра обороны Кайсу Оллонгрен.

По ее заявлению, консультации на эту тему с германской стороной находятся в завершающей стадии. Оллонгрен не уточнила, сколько установок будет направлено на Украину, но отметила, что речь идет "об ограниченном количестве".

Телеканал передает, что эти самоходные гаубицы способны поражать цель на расстоянии 40-50 км, и напоминает, что в начале недели нидерландское правительство объявило о планах поставить Украине тяжелое вооружение.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, проводивший в пятницу пресс-конференцию в Гааге, подчеркнул необходимость этих поставок.

"Речь также идет о будущем этой части мира и о нашей общей безопасности", - сказал глава нидерландского правительства.

В своем видеообращении в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры начали передавать Киеву то оружие, которое ему было необходимо.

Хроника 24 февраля – 24 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Нидерланды Германия
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