В Туркменистане в честь мусульманской Ночи всемогущества помилованы полтысячи осужденных

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь Gadyr gijesi (Ночи всемогущества), которая отмечается на 27-й день мусульманского поста, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства, проведенном в пятницу в режиме видеосвязи.

В этой связи Бердымухамедов дал указание министру обороны Туркменистана, секретарю Государственного совета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву, совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу, чтобы помилованные были освобождены от заключения и в ближайшее время оказались в кругу своих семей.

Руководителям велаятов (областей), этрапов (районов) и городов поручено принять необходимые меры для трудоустройства помилованных.

Как заявил Бердымухамедов, "регулярно проводя акты помилования, мы даем возможность людям, искренне раскаявшимся в содеянных преступлениях, искупить свою вину честным трудом и принять активное участие в развитии нашей страны".

Ночь всемогущества и помилование

Ночь всемогущества (или предопределения) занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан, который в Туркменистане в этом году проходит со 2 апреля по 2 мая. Соответственно, Ночь Всемогущества приходится на ночь 28 апреля.

Согласно канонам ислама, в Ночь всемогущества пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана.

В Туркменистане акции помилования практикуются с 1999 года. В настоящее время они проводятся в стране 3-4 раза в год и приурочены к большим государственным праздникам.

В месяц Рамазан мусульмане держат 30-дневный пост: не принимают пищу и воду в светлое время суток. По окончании поста по всей стране будет отмечаться праздник Ораза-байрам.

В 2022 году Ораза-байрам в Туркменистане приходится на 2 мая. Согласно законодательству страны, этот праздничный день является нерабочим.