В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сильное землетрясение произошло в ночь на субботу неподалеку от города Мостар в Боснии и Герцеговине, за ним последовало не менее 30 толчков, сообщила телерадиокомпания республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

По ее данным, сила самого мощного толчка оценивалась в 4,4 балла по шкале Рихтера.

Одна женщина скончалась в больнице от полученных травм. Из некоторых районов сообщают о серьезном материальном ущербе.

Толчки ощущались в соседних странах - Хорватии и Словении.