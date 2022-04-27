Exxon объявила форс-мажор и стала снижать добычу на проекте "Сахалин-1"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Exxon Neftegas Ltd. объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на проекте "Сахалин-1" из-за осложнения деятельности и возникновения проблем со сбытом продукции на фоне санкций.

"Форс-мажор был объявлен из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности", - цитирует сообщение Exxon Mobil агентство Bloomberg.

Компания уже сообщала, что ожидает обесценения балансовых активов на сумму $4 млрд в связи с планируемым выходом из проекта "Сахалин-1".

Bloomberg ранее информировал со ссылкой на источники, что азиатские нефтепереработчики пытаются отказаться от закупок нефти марки Sokol из-за санкций в отношении компании "Совкомфлот", которая транспортирует сахалинское сырьё с экспортного терминала в Де-Кастри. Отмечалось, что танкеры компании не могут получить страховки от международных компаний.

Sokol – марка легкой российской нефти с низким содержанием серы, добывается на проекте "Сахалин-1". Это один из основных экспортных сортов РФ наряду с Urals и ESPO (ВСПО), пользуется особой популярностью у переработчиков в Северной Азии, на Гавайях и в Австралии.