Города и регионы ЕС помогут в восстановлении своих побратимов на Украине

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен мобилизовать все имеющиеся у него ресурсы для восстановления Украины, включая сотрудничество на местном и региональном уровнях.

"Поэтому я всем сердцем поддерживаю предложение президента (Владимира) Зеленского о привлечении на основе партнерства городов и регионов Европейского союза к этим усилиям по восстановлению", - сообщила председатель ЕК относительно местного и регионального сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Сила Европы основана на том, что наши граждане неустанно работают над улучшением повседневной жизни и улучшением будущего наших детей в городах, поселках, деревнях и районах. Наши города и регионы обладают опытом и знаниями в области восстановления и управления повседневной жизнью горожан. И мы хотим поделиться этим опытом с вами", - говорится в обращении фон дер Ляйен, опубликованном в среду в Брюсселе.

По ее словам, сотрудничество "на всех местных и региональных уровнях позволит нам ускорить восстановление Украины".

"Мы экспоненциально расширим количество городов-побратимов и регионов-побратимов между нашими двумя народами. Вы можете рассчитывать на огромную солидарность граждан Европы в поддержку Украины. И я знаю, что мы также можем рассчитывать на Комитет регионов ЕС, который активно связывает наши местные и региональные сети в Европейском союзе с их украинскими коллегами", - сообщила глава ЕК.

"Мы поможем вам восстановить вашу страну и пройдем вместе с вами по вашему европейскому пути", - пообещала фон дер Ляйен.