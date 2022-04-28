Американец попал в тюрьму за использование льготных документов брата-близнеца ветерана

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Житель штата Флорида был приговорен к двум годам федеральной тюрьмы за использование украденных документов своего брата-близнеца ветерана с целью получения пособий на десятки тысяч долларов, сообщает Associated Press.

64-летний Уэйн Боуэн был приговорен к тюрьме федеральным судом Джексонвилла. В январе он признал себя виновным в краже документов при отягчающих обстоятельствах. Он также должен выплатить 63 773 доллара в качестве возмещения ущерба.

Боуэн использовал имя, карточку социального страхования и документы об увольнении из армии своего бывшего брата-близнеца в 2014 году, чтобы подать заявление на получение субсидируемых из федерального бюджета жилищных пособий, предназначенных для неимущих ветеранов вооруженных сил. Программа находилась в ведении Министерства по делам ветеранов США и Министерства жилищного строительства и городского развития США.

По словам прокуроров, Боуэн признался федеральным агентам, что в течение многих лет использовал личность своего брата. Сначала он сказал агентам, что он и его близнец служили в армии США и были с честью уволены из нее, но позже признал, что это была ложь.

По словам чиновников, из-за мошенничества Боуэна, правительство предоставило ему медицинские услуги на сумму 32 434 доллара, субсидии на жилье на сумму 18 905 долларов, а Министерство сельского хозяйства США профинансировало ему пособия на питание на сумму 12 434 доллара. Близнец Боуэна, который живет в другом штате, подтвердил, что он не обращался ни за какими льготами и что он никогда не давал Боуэну разрешения использовать свое имя.