Американскому кандидату запретили баллотироваться под псевдонимом "Патриот"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Избирательный совет штата Оклахома постановил, что Шон Робертс, кандидат-республиканец, который хотел назвать себя "Патриотом" в избирательном бюллетене, не может использовать этот псевдоним, сообщает Associated Press.

Шон Робертс все еще может баллотироваться на пост комиссара по труду Оклахомы, но он не может называть себя "Патриотом" (The Patriot) в избирательном бюллетене.

Правила выборов в Оклахоме позволяют кандидату использовать псевдоним, если это имя, под которым кандидат обычно известен или ведет под ним бизнес. Оппонент Робертса, республиканский комиссар по труду Лесли Осборн, заявила, что нет никаких доказательств того, что Робертс известен как "Патриот".

В своей петиции в правление она указала, что Робертс фигурировал в бюллетенях для голосования на семи последовательных выборах как Кевин Шон Робертс или Шон Робертс.

Робертс заявил в своем заявлении, что рассматривает возможность обжалования решения.