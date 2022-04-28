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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Американские студенты сделали трассу для игры в классики длиной 6,7 км

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Члены студенческой организации Технологического университета Джорджии попытались установить мировой рекорд Гиннесса, создав и пройдя 6,7-километровую трассу для игры в классики, сообщает агентство UPI.

Трассу сделали члены организации первокурсников, целью которой является помощь учащимся в преодолении трудностей с помощью уникального опыта.

Хеннинг и ее команда разработали и создали трафареты, которые позволили бы им быстро и точно наносить меловые квадраты на поверхности тротуаров.

Команда заявила, что они связались с Книгой рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать своё достижение. Текущий рекорд по продолжительности игры в классики составляет 6,4 км и был установлен в Баскинг-Ридж, штат Нью-Джерси, в 2019 году.

United Press International
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