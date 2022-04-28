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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

США выделят Киргизии $2 млн на утилизацию устаревших боеприпасов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - США выделят для утилизации старых боеприпасов и взрывчатых веществ Киргизии $2 млн, сообщила в четверг пресс-служба американского посольства в Бишкеке.

"США выделят в 2023 году $2 млн для утилизации устаревших боеприпасов и взрывчатых веществ в Киргизии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, финансовая помощь оказывается в рамках партнерства с Пограничной службой Киргизии, ОБСЕ и ITF (Enhancing Human Security).

"Старые боеприпасы угрожают гражданам Киргизии и военнослужащим", - заявили в диппредставительстве.

Бишкек
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