Правительство Эстонии одобрило запрет на закупки у российских компаний и физлиц

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии утвердило на заседании в четверг поправки к Закону о государственных закупках.

Они позволяют реализовать санкции Европейского союза и запрещают заключать договоры о закупках или продолжение контракта с лицом, являющимся гражданином, резидентом-предпринимателем в Российской Федерации.

Законопроект предусматривает, что заказчик имеет право запрашивать подтверждения данных и доказательств от компаний, участвующих в государственных закупках, для проверки отсутствия международных санкций, сообщила пресс-служба правительства.

С учетом возможных санкций будут изменены основания для исключения и отклонения тендера.

Уже заключенные договоры, в которых субъекты находятся под международными санкциями, могут быть расторгнуты досрочно.

Закон вступит в силу 1 июня текущего года.