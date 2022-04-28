В ООН сообщили, что за сутки Украину покинули 55 тысяч беженцев

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки Украину покинули еще около 55 тысяч человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Общее число беженцев, выехавших из страны с 24 февраля, приблизилось к 5,4 млн. 90% из них - это женщины и дети. Мужчинам покидать страну запрещено.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), еще более 7,7 млн человек покинули свои дома на Украине, но остались на территории страны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля.