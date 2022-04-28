Байден попросил Конгресс одобрить выделение $33 млрд для помощи Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден попросил Конгресс в возможно кратчайшие сроки одобрить его запрос на выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

"Я только что подписал запрос Конгрессу на важную помощь в области безопасности, экономики, а также на гуманитарную помощь Украине. (...) Важно, чтобы это финансирование получило одобрение как можно скорее", - заявил Байден в среду в Белом доме.

Он добавил, что признает, что такая помощь является "недешевой".

Администрация США запрашивает у Конгресса дополнительные средства для Украины, так как ранее выделенные средства почти израсходованы, заявил президент США в среду в Белом доме.

"Мы способствовали поставке танков, артиллерии и другого оружия на Украину(...) Но сейчас средства на это закончились", - сказал он.

Байден подчеркнул, что США по-прежнему не собираются отправлять американские войска на Украину, но намерены продолжать предоставлять военную помощь.

Байден обратился к конгрессу с призывом выделить $33 млрд для помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы. Об этом сообщили ранее в четверг американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США. Это финансирование предназначается на период до сентября этого года, уточняет телеканал CNBC.

При этом $20,4 млрд предполагают выделить для поставок оружия Украине и ряду европейских стран. Речь идет об артиллерии, бронированном транспорте, противотанковых и зенитных вооружениях, об укреплении средств обороны против кибератак, о помощи в разминировании территорий. Из запрашиваемых Байденом средств $8,5 млрд направят на поддержку украинской экономики. Кроме того, $3 млрд выделят на гуманитарную помощь по всему миру в виде пшеницы и других товаров.

Таким образом, отмечает телеканал, за девять месяцев общие расходы США на Украину превысят $36 млрд.

Кроме того, по данным Белого дома, $3 млрд выделят на гуманитарную помощь по всему миру в виде поставок пшеницы и других товаров. Помимо этого, $500 млн планируют выделить в качестве помощи внутреннему производству. Эта сумма, как ожидается, поддержит производство в США продовольственных культур, в которых по всему миру ощущается нехватка в связи с ситуацией на Украине.

Помимо этого, Байден решил попросить Конгресс об одобрении пакета законов, которые помогут администрации использовать конфискуемые активы физлиц, связанных с РФ, для оказания помощи Украине. В сообщении Белого дома говорится, что президент "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительную возможность властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за украинский кризис. Предложения Байдена, в частности, предусматривают использование конфискованных активов лиц, подпавших под санкции.

Параллельно с этим похожие меры рассматривают в Конгрессе США. Так, Палата представителей в ночь на четверг одобрила законопроект, дающий президенту возможность использовать некоторые активы, замораживаемые в рамках санкций против РФ, для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву. "Законопроект о конфискации активов для восстановления Украины принят Палатой представителей", - написал в соцсети соавтор документа конгрессмен Том Малиновски.

The New York Times сообщила, что законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.