Индия попросила свои компании оценить покупку доли BP в "Роснефти" и доли Exxon в "Сахалине-1"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министерство нефти и природного газа Индии просит госкорпорации рассмотреть покупку доли BP в "Роснефти". Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

Также индийские власти предложили ONGC Videsh рассмотреть возможность покупки доли Exxon Mobil в проекте "Сахалин-1".

Ранее совет директоров BP из-за ситуации вокруг Украины объявил, что компания выйдет из акционерного капитала "Роснефти", в которой владеет 19,75% с 2013 года, и из СП с российской компанией.

У BP и "Роснефти" три СП в России. OOO "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", в котором компании принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири. OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля "Роснефти" в OOO составляет 51%, а ВР – 49%. В рамках СП "Харампурнефтегаз" (доля BP – 49%) планировалась добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа.

В начале марта ExxonMobil заявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказавшись инвестировать в Россию. Компания ожидает обесценения активов в стране на $4 млрд.

В проекте "Сахалин-1" участвуют ExxonMobil – доля 30%, SODECO (Япония) – 30%, "Роснефть" – 20%, ONGC (Индия) – 20%. Общие запасы месторождений оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.