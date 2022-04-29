Ученые предупредили о риске появления новых инфекций из-за изменения климата

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глобальное изменение климата повышает риск новых случаев передачи вирусов от диких животных к человеку, предупреждает группа американских ученых в статье в научном журнале Nature.

Они поясняют, что животные все чаще вынуждены мигрировать из-за изменения климата. Это приводит к передаче вирусов ранее изолированным видам. В некоторых случаях инфекция будет передаваться от животных к людям.

Исследование моделирует изменение ареалов обитания 3139 видов млекопитающих в соответствии со сценариями изменения климата и землепользования до 2070 года. Из него следует, что большое количество разных видов животных будет концентрироваться на больших высотах в регионах с высокой плотностью населения в Азии и Африке. Это приведет к более 4 тыс. случаев межвидовой передачи вирусов.

Ученые также пришли к выводу, что этот "экологический переход", вероятно, уже происходит, и даже если глобальное потепление в течение столетия будет ограничено 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, это не уменьшит распространение вирусов в будущем. В этой связи они призывают сочетать эпиднадзор и обнаружение вирусов с исследованиями биоразнообразия, ареалов обитания животных видов, особенно в тропических регионах, где распространено больше всего зоонозов и где наблюдается быстрое потепление.