В Молдавии заявили, что "Газпром" в мае продолжит поставки в страну

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" продолжит поставки газа в Молдавию в мае, сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"Газпром" официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года", - написал Чебан.

В апреле у Молдавии возник риск, что поставки газа из РФ могут не продолжиться. Это случилось из-за того, что в конце прошлого года власти Молдавии и "Газпром" договорились до 1 мая провести аудит долгов молдавского предприятия "Молдовагаз" перед "Газпромом". По версии российской компании, долг "Молдовагаз" составляет свыше $700 млн. Молдавия согласна признать точную сумму долга и начать выплаты только после аудита.

Однако правительство Молдавии не смогло найти компанию-аудитора в установленный до 1 мая срок. Тогда власти Молдавии попросили "Газпром" отсрочить дату проведения аудита и подписания соглашения о возврате задолженности.