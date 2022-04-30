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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Военные Израиля ищут палестинца, застрелившего охранника КПП близ Ариэля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военнослужащие ЦАХАЛ проводят операцию по поиску палестинцев, устроивших стрельбу в ночь на субботу на КПП у города Ариэль на Западном берегу реки Иордан, сообщают израильские СМИ.

В операции задействованы силы Армии обороны Израиля, службы общей безопасности (ШАБАК), спецназ, кинологи.

По данным СМИ, в первой половине дня в субботу силы ЦАХАЛа оцепили палестинскую деревню Салфит, расположенную близ Ариэля. Они проверяют все въезды и выезды из нее.

Нападение на КПП произошло в ночь на субботу, палестинцы на автомобиле подъехали к КПП, где дежурили двое военнослужащих ЦАХАЛ, и выстрелили несколько раз по двери и в окно поста охраны.

В результате атаки погиб один из израильтян - он закрыл собой свою коллегу. Ему было 23 года, он был помолвлен со своей напарницей. Девушка не получила ранений.

Ответственность за теракт взяла на себя организация "Бригады мучеников Аль-Аксы", военизированное крыло ФАТХ.

В последние недели в ближневосточном регионе растет напряженность. Палестинцы выходят на протесты, перерастающие в столкновения с силами безопасности Израиля на территории Старого города Иерусалима. Армия обороны Израиля в свою очередь проводит операции на территории Западного берега реки Иордан в ответ на серию терактов, устроенных на территории страны палестинцами. В результате одного из них, когда палестинец открыл стрельбу в центре Тель-Авива, погибли три мирных жителя.

Израиль ЦАХАЛ Ариэль Западный берег реки Иордан
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