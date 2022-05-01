Послание нью-йоркского школьника в бутылке, найiшли на Багамах спустя 11 лет

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Послание в бутылке, брошенной в Атлантический океан четвероклассником из штата Нью-Йорк, было найдено 11 лет спустя женщиной на Багамах, сообщает агентство United Press International.

Ассоциация родителей, учителей и учащихся Брокпорта в Нью-Йорке, сообщила в социальной сети, что с округом недавно связалась женщина с Багамских островов, которая обнаружила в бутылке вымытое сообщение.

В сообщении говорилось, что ученики четвертого класса в средней школе Фреда Хилла пустили письма в бутылках в 2011 году в Атлантический океан. Бутылка, найденная на Багамах, содержала послание от студента по имени Джаред.

UPI добавляет, что Джаред, ныне студент младшего курса Пенсильванского университета, был "шокирован", узнав, что бутылку нашли.