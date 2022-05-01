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Послание нью-йоркского школьника в бутылке, найiшли на Багамах спустя 11 лет

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Послание в бутылке, брошенной в Атлантический океан четвероклассником из штата Нью-Йорк, было найдено 11 лет спустя женщиной на Багамах, сообщает агентство United Press International.

Ассоциация родителей, учителей и учащихся Брокпорта в Нью-Йорке, сообщила в социальной сети, что с округом недавно связалась женщина с Багамских островов, которая обнаружила в бутылке вымытое сообщение.

В сообщении говорилось, что ученики четвертого класса в средней школе Фреда Хилла пустили письма в бутылках в 2011 году в Атлантический океан. Бутылка, найденная на Багамах, содержала послание от студента по имени Джаред.

UPI добавляет, что Джаред, ныне студент младшего курса Пенсильванского университета, был "шокирован", узнав, что бутылку нашли.

United Press International
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