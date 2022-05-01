В Баку заявили об обстреле позиций армии в районе границы армянскими военными

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявило, что в субботу вечером позиции азербайджанской армии в районе границы с Арменией были подвергнуты обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении.

"30 апреля в 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье утром на сайте военного ведомства Азербайджана.

В Минобороны сообщили, что азербайджанская сторона приняла "адекватные меры", "потерь в личном составе и технике нет".

"В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - заявили в азербайджанском военном ведомстве.