Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по аэродрому близ Одессы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило об ударе крылатыми ракетами "Оникс" по аэродрому в районе Одессы, уничтожена партия западного орудия, разрушена взлетно-посадочная полоса.

"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса", - сказал в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Крылатыми ракетами "Оникс" оснащены береговые противокорабельные комплексы "Бастион". Ранее Минобороны РФ сообщало об ударах "Бастионами" по сухопутным целям в ходе военной операции на Украине.

По его словам, российская боевая авиация уничтожила две украинские системы ПВО С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артёмовск.

По его данным, "поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники".

"В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ (вооружённых сил Украины - ИФ)", - сообщил Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники", - сказал Конашенков.

Российские военные сбили два украинских самолета Су-24 в районе Петровское в Харьковской области. Конашенков сообщил, что также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в ряде районов.