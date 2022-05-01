Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Посла РФ вызвали в датский МИД в связи с инцидентом с российским самолетом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что его ведомство вызвало посла РФ в Копенгагене, чтобы выразить протест в связи с предполагаемым инцидентом с российским самолетом, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

По утверждениям датских властей, разведывательный самолет в пятницу вечером пролетел сначала через воздушное пространство Дании, а затем - Швеции.

"Это совершенно неприемлемо и вызывает большое беспокойство с учетом нынешних реалий", - отметил Кофод.

Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об эвакуации 80 человек с территории "Азовстали"

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Военная операция на Украине

Шольц предостерег от поспешности в вопросе о поставке тяжелого вооружения Украине

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по аэродрому близ Одессы

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%
Военная операция на Украине

Более сорока человек вышли по гумкоридору из домов рядом с "Азовсталью"

Байден признал массовое распространение дезинформации американскими СМИ

Байден признал массовое распространение дезинформации американскими СМИ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 мая

Два китайских истребителя Су-30 вошли в небо Тайваня