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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на севере Армении

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,6 баллов был зафиксирован в воскресенье на севере Армении вблизи грузинской границы.

Как сообщает МЧС Армении, эпицентр землетрясения находился в 13 километрах к северо-востоку от города Бавра на границе с Грузией, сила толчков составила 6 баллов.

Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях Армении с силой в 5 баллов, Тавушской области - 3-4 балла, Ереване, Котайкской и Арагацотнской областях - 3 балла.

Данные о разрушениях или пострадавших пока не поступали, говорится в сообщении.

Армения Грузия
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