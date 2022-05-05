Глава ДНР сообщил о поездке Кириенко и Турчака в Донбасс

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Донбасс посетили заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По его словам, в ходе визита в Мариуполе они посетили завод имени Ильича, морской порт, центр помощи "Единой России", открытие памятника "знаменитой бабушке со Знаменем Победы", а также встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Также Кириенко и Турчак, как заявил Пушилин, побывали в Волновахе и химико-металлургическом заводе в поселке городского типа Донское.

Кириенко и Турчак также встретились с людьми, которые нуждаются в подтверждении того, что "Россия вернулась сюда навсегда", добавил глава ДНР.