Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Глава ДНР сообщил о поездке Кириенко и Турчака в Донбасс

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Донбасс посетили заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По его словам, в ходе визита в Мариуполе они посетили завод имени Ильича, морской порт, центр помощи "Единой России", открытие памятника "знаменитой бабушке со Знаменем Победы", а также встретились с ветеранами Великой Отечественной войны. Также Кириенко и Турчак, как заявил Пушилин, побывали в Волновахе и химико-металлургическом заводе в поселке городского типа Донское.

Кириенко и Турчак также встретились с людьми, которые нуждаются в подтверждении того, что "Россия вернулась сюда навсегда", добавил глава ДНР.

Хроника 24 февраля – 05 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Донбасс Сергей Кириенко Андрей Турчак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО

США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО
Пандемия коронавируса

Количество смертей от COVID-19 в США превысило 1 миллион

Военная операция на Украине

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Командование МКС перешло к российскому космонавту Артемьеву

Военная операция на Украине

Телеканал "Звезда" сообщил об ударах по комбинату "Азовсталь" из гаубиц и РСЗО

Британия ввела санкции против Орешкина, Чемезова и Добродеева

Британия ввела санкции против Орешкина, Чемезова и Добродеева

Volkswagen удвоил квартальную прибыль

Volkswagen удвоил квартальную прибыль

Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

Британским организациям запретили оказывать РФ управленческие, бухгалтерские и PR-услуги

Британским организациям запретили оказывать РФ управленческие, бухгалтерские и PR-услуги

Британия ввела санкции против ряда российских СМИ и журналистов