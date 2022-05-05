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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Япония введет санкции против 140 человек и ограничит экспорт для связанных с ВПК РФ компаний

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Япония вводит санкции против еще 140 физических лиц, их активы будут заморожены, сообщает европейские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

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Также Кисида добавил, что Токио распространит экспортные ограничения на ряд компаний, связанных с российским ВПК.

Премьер Японии объявил об этих мерах во время выступления в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Накануне премьеру-министру и главе МИД Японии запретили въезд в Россию. В общей сложности в российский "стоп-лист" вошли 63 гражданина Японии.

В апреле Япония ввела санкции в отношении 398 граждан России и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Япония Россия
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