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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Три человека погибли при нападении недалеко от Тель-Авива

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минимум три человека погибли при нападении в городе Эльад, расположенном к востоку от Тель-Авива, сообщают израильские СМИ.

По их данным, на прохожих напали двое мужчин, у одного из них был топор, у другого - пистолет.

Еще три человека получили ранения. Полиция начала расследование.

Местных жителей просят укрыться в безопасных местах.

Израильские СМИ отмечают, что в четверг в стране отмечается День независимости Израиля. На улицах городов в этот праздник обычно находится много народа.

Тель-Авив Израиль
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