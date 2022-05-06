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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Космический корабль Crew Dragon-3 приводнится в Атлантике в пятницу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-3 с экипажем из четырех астронавтов, отстыковавшийся в среду от Международной космической станции (МКС), в пятницу приводнится в Атлантике у побережья Флориды, сообщает NASA.

Приводнение планируется в 00:43 по времени Восточного побережья США (07:43 мск).

На Землю после почти полугодового пребывания на орбите возвращаются астронавты NASA Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

В среду Том Маршберн, который был командиром МКС, в ходе церемонии передал командование станцией космонавту "Роскосмоса" Олегу Артемьеву.

"Историческим наследием космической станции является международное сотрудничество и место мира. Олег, ты очень сильный и опытный космонавт, я знаю, что мы оставляем космическую станцию в хороших руках", - сказал Маршберн.

В настоящее время на станции продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт ESA итальянка Саманта Кристофоретти.

NASA Crew Dragon-3
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