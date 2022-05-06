Глава Еврокомиссии заявила, что согласование санкций против РФ может затянуться

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что она верит в возможность ЕС согласовать новые санкции против РФ, однако этот процесс, по-видимому, будет идти дольше, чем предполагалось.

"Согласование санкций может продлиться на какое-то количество дней дольше", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

Она отметила, что добиться единства ЕС по вопросу эмбарго на нефть РФ оказалось непросто.

Она добавила, что в ЕС теперь идут дискуссии об альтернативных источниках нефти для ряда членов союза взамен российской нефти.

В среду, 4 мая, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Она отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Однако премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу сказал, что Венгрия нуждается в пяти годах, в течение которых она не будет соблюдать возможное эмбарго ЕС на нефть РФ, передает Bloomberg. Он отверг нынешние предложения ЕС о запрете нефти РФ в союзе, и сравнил воплощение в жизнь такого шага с применением "ядерной бомбы" против венгерской экономики.

В свою очередь Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что в Европейском союзе предлагают предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года включительно.

Ранее СМИ сообщали, что постпреды стран ЕС на этой неделе пытаются согласовать шестой пакет санкций против РФ, однако пока не могут прийти к консенсусу. Все страны ЕС, включая Венгрию, обладают правом вето при рассмотрении санкций.