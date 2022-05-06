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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:13

Французские социалисты официально присоединились к избирательному союзу левых

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Национальный совет французской Социалистической партии утвердил в ночь на пятницу достигнутое ранее в предварительном порядке избирательное соглашение с левой партией "Непокорённая Франция".

Заключению соглашения социалистов с "непокорёнными" предшествовали сложные переговоры. Внутри соцпартии существовала непримиримая оппозиция такому союзу, особенно в среде старых партийных кадров.

Тем не менее Национальный совет Социалистической партии, значительно утратившей влияние среди французских избирателей и потерпевшей сокрушительное поражение на президентских выборах в апреле, одобрил соглашение подавляющим большинством, сообщают СМИ Франции.

Объединение левых сил во Франции к парламентским выборам

На парламентских выборах в июне Новый народный социально-экологический союз (NUPES), включающий "Непокорённую Францию", Французскую коммунистическую партию, Социалистическую партию и партию "Европа Экология Зеленые" представит совместных кандидатов.

Избирательный союз был инициирован левой партией "Непокорённая Франция", лидер которой Жан-Люк Меланшон в первом туре президентских выборов 10 апреля занял уверенное третье место с результатом почти 22% голосов. Тогда же он призвал превратить парламентские выборы в "третий тур" президентских и навязать избранному главой государства Эммануэлю Макрону сосуществование с правительством из оппозиционных сил.

Партия "Непокорённая Франция" была основана 10 февраля 2016 года как политическое движение для поддержки кандидатуры Меланшона на президентских выборах 2017 года. В новое политическое объединение вошли представители созданной ранее по инициативе Меланшона Левой партии, а также различные антикапиталистические, троцкистские, экосоциалистические группы и бывшие сторонники коммунистов и социалистов.

Кандидат Социалистической партии на президентских выборах 2022 года Анн Идальго в первом туре оказалась в группе аутсайдеров, получив 1,7% голосов.

Франция Жан-Люк Меланшон Социалистическая партия Непокорённая Франция
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