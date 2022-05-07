Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден сообщил об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

"Сегодня США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины. (...)Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - написал он в социальной сети в пятницу вечером.