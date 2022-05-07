Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины

Байден анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины
Фото: AP/TAСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден сообщил об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

"Сегодня США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины. (...)Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - написал он в социальной сети в пятницу вечером.

Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден потребовал пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной

В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая

В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая

Одобренный Байденом пакет помощи для Украины будет стоить $150 млн

Принцы Гарри и Эндрю не выйдут на балкон Букингемского дворца в юбилей Елизаветы II

Принцы Гарри и Эндрю не выйдут на балкон Букингемского дворца в юбилей Елизаветы II

Постпреды стран ЕС не смогли за пятницу согласовать новые санкции против РФ

Постпреды стран ЕС не смогли за пятницу согласовать новые санкции против РФ

Мощный взрыв произошел в одной из гостиниц в центре Гаваны

ДНР и ЛНР назначили своих послов в Москве