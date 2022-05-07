Citibank согласился открыть счет генконсульству РФ в Нью-Йорке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский Citibank дал согласие на открытие счета Генконсульству РФ в Нью-Йорке, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

"На этой неделе мы получили согласие от Citibank на открытие счета для генконсульства. Физически он открыт", - заявил он.

Славкин отметил, что пока дипломаты не получили дебетовые карточки и чеки, также пока закрыт доступ к интернет-банкингу.

"Мы рассчитываем, что на следующей неделе у нас это все появится и мы сможем полноценно функционировать", - сказал российский дипломат.

Между тем, генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров сообщил "Интерфаксу", что в этом городе пока не возобновлено банковское обслуживание дипмиссии.

"Новый счет пока не открыт. Но рассчитываем, что это произойдет в скором времени", - сообщил он.

Ранее в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если ситуация с закрытием банковских счетов генконсульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке не разрешится в ближайшее время, Россия не будет себя сдерживать в плане ответных мер.

Генконсул РФ в Хьюстоне Захаров тогда сообщил "Интерфаксу", что МИД РФ и российское посольство в США предприняли ряд срочных мер, направленных на возобновление банковского обслуживания российских дипмиссий в США.

"Bank of America практически одновременно и нам, и Генконсульству РФ в Нью-Йорке заблокировал счета. Мы получили уведомление о заморозке 16 марта, нам ясно дали понять, что решение пересмотру не подлежит", - сказал тогда Захаров.