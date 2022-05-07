Американец вышел на крыло пассажирского самолета через аварийный выход

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мужчина открыл аварийный выход самолета компании United Airlines, вышел на крыло, когда самолет после посадки ехал к терминалу международного аэропорта О'Хара, и выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу, сообщает Associated Press.

Полиция Чикаго сообщила, что пассажир рейса 2478 был арестован и взят под стражу. 57-летнему жителю Эскондидо (штат Калифорния) было предъявлено обвинение в неосторожном поведении.

Полиция сообщила, что инцидент произошел около 4:31 утра, когда самолет приближался к терминалу. Также полиция сообщила, что, когда мужчина спрыгнул на летное поле, он попытался указать пилотам путь к терминалу.

Несколько недель ранее произошел подобный случай. Голый мужчина, который не был пассажиром, забрался на крыло самолета в чикагском аэропорту Мидуэй.