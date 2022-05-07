Минобороны РФ сообщило об ударах по аэродромам в районе Одессы и Николаева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об ударах высокоточным оружием с кораблей и самолетов по украинским аэродромам в районе Одессы и Николаева.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также авиационные средства поражения", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вознесенск - город в Николаевской области, Арциз - город в Одесской области Украины.

Также Минобороны РФ сообщило, что в районе острова Змеиный сбиты украинские Су-24, Су-27, три Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Уничтожены два украинских склада боеприпасов в Донбассе.

"Оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран", - добавил Конашенков.