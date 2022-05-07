Минобороны РФ заявило о планах ВСУ подорвать плотину водохранилища ТЭС в Донбассе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что в Покровском районе Донецкой народной республики украинские военнослужащие заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции.

Как утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, украинские военные планируют взорвать плотину, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск".

"В случае реализации данного циничного "сценария" в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек", - сообщил Мизинцев.

"Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой народной республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях", - заявил он.