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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Минобороны РФ заявило о планах ВСУ подорвать плотину водохранилища ТЭС в Донбассе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что в Покровском районе Донецкой народной республики украинские военнослужащие заминировали плотину водохранилища Кураховской теплоэлектростанции.

Как утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, украинские военные планируют взорвать плотину, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск".

"В случае реализации данного циничного "сценария" в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек", - сообщил Мизинцев.

"Из-за отсутствия необходимого объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что вызовет перебои с электроснабжением на большей части Донецкой народной республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях", - заявил он.

Хроника 24 февраля – 07 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Донбасс Минобороны РФ
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