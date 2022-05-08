В ЦИК Южной Осетии приступили к подсчету голосов на выборах президента

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Все 76 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии закрылись в 20:00, первые данные будут известны ближе к ночи, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

"Все участки закрылись, приступили к подсчету голосов", - сказала Авлохова. Она добавила, что первые данные об итогах голосования ЦИК представит ближе к ночи.

На отдельных участках выявлены нарушения, правоохранительные органы ведут разбирательство, уточнила секретарь.

За высший государственный пост республики во втором туре 8 мая борются нынешний глава государства Анатолий Бибилов и лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Для победы во втором туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.