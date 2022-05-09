Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщила пресс-служба главы государства.

"От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая - особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев - победителей фашизма", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства.

Токаев подчеркнул, что победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла.

"Наш священный долг - всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать. К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!", - подчеркнул президент.

Он добавил, что государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество окружит их вниманием и заботой. Президент пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Действующий президент Южной Осетии признал поражение на выборах

ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы Гонконга

ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы Гонконга

США ввели блокирующие санкции против МИнБа, руководства Сбербанка и Газпромбанка

В ЦИК Южной Осетии приступили к подсчету голосов на выборах президента

В ЦИК Южной Осетии приступили к подсчету голосов на выборах президента

Лидеры стран G7 подтвердили планы поэтапного отказа от нефти из РФ

США ввели санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1"

США ввели санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1"

Постпреды ЕС вновь не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть

Президент Сирии впервые за несколько лет посетил Иран

Президент Сирии впервые за несколько лет посетил Иран