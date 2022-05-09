Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщила пресс-служба главы государства.

"От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 мая - особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев - победителей фашизма", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства.

Токаев подчеркнул, что победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла.

"Наш священный долг - всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать. К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны!", - подчеркнул президент.

Он добавил, что государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество окружит их вниманием и заботой. Президент пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.