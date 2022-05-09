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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Днем Победы в Великой Отечественной войне

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! День Победы - праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма", - говорится в праздничном обращении главы государства, опубликованном в понедельник в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".

"У мемориального комплекса "Народная память" в столице Туркменистана, у памятников во всех городах и селах страны мы почтим память наших отважных соотечественников, мужественно перенесших вместе с представителями братских народов эти тяжелые испытания", - добавил Бердымухамедов.

"Героизм наших мужественных отцов и дедов является образцовой школой самоотверженного служения священной Отчизне, родному народу и всему человечеству. И потому страдания и муки суровых военных лет, нанесенный ими урон, героические страницы истории этого периода никогда не будут забыты! Герои, явившие пример мужества и отваги в беспрецедентных сражениях 1941-1945 годов, будут вечно живы в наших сердцах и удостоены вечной славы и почета!", - подчеркнул президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов Туркменистан
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