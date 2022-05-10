Картину, которую художник оставил в ресторане за обед, признали ценным шедевром

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Картина авторства Мод Льюис, оставленная в 1970-е за обед в ресторане в Канаде, Онтарио, оценена в $35 000, сообщает The Guardian.

Как рассказывают владельцы ресторана Тони Демас и его жена Ирен работая на кухне своего небольшого ресторана в Онтарио в 1970-х годах, они иногда принимали оплату за обеды натуральным обменом, в том числе, произведениями искусства.

Пара художников Джон и Одри Киннер часто посещали ресторан. Однажды они заплатили картиной своей бедной коллеги. Картина досталась им в качестве обмена на краски. Автор картины - Мод Льюис со временем стала известной художницей.

Таким образом, эта сделка невольно принесла рестораторам произведение, которое почти 50 лет спустя оценилось более чем в 35 000 канадских долларов (27 000 долларов США).

Льюис, которая большую часть своей жизни прожила в бедности, была известна своими жизнерадостными картинами жизни в сельской местности Новой Шотландии. Она часто повторяла темы, например, кошек и фигуристов.

"Я вкладываюсь в одни и те же вещи, и никогда не меняюсь", - сказала она съемочной группе документальных фильмов в 1965 году. Интересно, что она раскрасила почти каждый сантиметр однокомнатной квартиры, которую делила со своим мужем Эвереттом. Творческая производительность Льюис упала в последние годы ее жизни, когда у нее развился ревматоидный артрит. Мод умерла в 1970 году в возрасте 69 лет.

С тех пор ее слава значительно возросла, и ее работы все чаще приносят десятки тысяч долларов. Биографический фильм 2013 года только усилил интерес и ажиотаж вокруг необычных картин.