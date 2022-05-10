В Баку заявили об обстрелах позиций в Кельбаджарском районе военными Армении

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения ВС Армении в понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской госгранице в направлении Кельбаджарского района.

"Вечером 9 мая вооруженные силы Армении, расположенные в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры.

Среди личного состава и техники азербайджанской армии потерь нет.

"На данный момент ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - отмечает ведомство.