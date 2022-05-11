Украина приняла от "Газпрома" заявку на транзит только через ГИС "Суджа"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Украина приняла от "Газпрома" на среду заявку транспортировать по своей территории только 72 млн куб. м газа, только через газоиизмерительную станцию "Суджа", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

На вторник заявка на транзит через две ГИС - "Суджа" и "Сохрановка" была 88,2 млн куб. м, а максимальный уровень транзита за текущий месяц был 2 мая - 98,9 млн куб. м.

Как сообщалось, украинская сторона предложила "Газпрому" перенести весь транзит газа на ГИС "Суджа", так как активы газотранспортной системы на маршруте через "Сохрановку" (КС "Новопсков") теперь не полностью контролируются властями Украины.

Однако по этим цифрам пока невозможно судить - перенесен ли на "Суджу" весь необходимый "Газпрому" транзит или стороны не смогли договориться. Картину целиком мешает (или помогает) оценить фактор погоды и возобновляемой энергетики. В Европе неожиданно улучшилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. И как минимум до конца текущей рабочей недели будет довольно ветрено, что увеличит шансы ВИЭ и может сократить текущее потребление газа. Во вторник ветроэлектростанции обеспечили 18,5% выработки электроэнергии по ЕС по сравнению с 11% в понедельник и 10% на прошлой неделе, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Этим может объясняться снижение спотовой цены газа на торгах во вторник, а также транзитной заявки через Украину в течение дня вторника с 97,5 до 88,2 млн кубометров.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 37,24%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 4,6 процентных пункта.

В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России её темпы удалось увеличить. За первые девять дней мая скорость закачки газа в ПХГ на 50% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%).

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%. Однако руководство ЕС продолжает не соглашаться с новыми условиями расчетов за российский газ. Это грозит остановкой поставок все новым и новым странам (после Польши и Болгарии) и делает ситуацию с исполнением этой директивы все сложнее.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.