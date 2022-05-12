Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

В Китае самолет выехал за пределы посадочной полосы и загорелся

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся в аэропорту китайского города Чунцин, сообщают местные СМИ.

Инцидент с лайнером авиакомпании Tibet Airlines произошел около 8:00 (3:00 по мск) четверга.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Согласно заявлению авиакомпании, среди 113 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту, есть пострадавшие.

Китай Чунцин Tibet Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции
Пандемия коронавируса

КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране

КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране
Военная операция на Украине

США не будут передавать Киеву данные о военном руководстве РФ и целях вне границ Украины

Президент Шри-Ланки согласился назначить нового премьера и сложить с себя часть полномочий

Посол Польши вызван в МИД России

В ЕС могут признать преступлением обход санкций против России

В ЕС могут признать преступлением обход санкций против России

Песков оставил вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ на усмотрение ее жителей

Песков оставил вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ на усмотрение ее жителей

Суд приостановил процедуру банкротства оператора СП-2 до сентября

Суд приостановил процедуру банкротства оператора СП-2 до сентября
Военная операция на Украине

Лавров заверил, что Россия не хочет войны в Европе

Лавров заверил, что Россия не хочет войны в Европе