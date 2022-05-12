Еврокомиссия одобрила проект помощи экспорту украинского АПК

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия представила план действий, направленный на помощь Украине экспортировать агропромышленную продукцию.

План был представлен в четверг в Брюсселе европейскими комиссаром по вопросам транспорта Адиной Валеан.

В Европейской комиссии отметили, что данные предложения помогут Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. "Украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары больше не могут добраться до места назначения. Ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, и существует острая необходимость в создании альтернативных логистических маршрутов с использованием всех соответствующих видов транспорта", - заявили в ЕК.

По словам еврокомиссара, 20 миллионов тонн зерна должны быть отправлены из Украины менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС.

В пресс-релизе отмечается, что тысячи вагонов и грузовиков ожидают оформления на украинской стороне. "Среднее время ожидания вагонов составляет 16 дней, а на некоторых границах доходит до 30 дней. Еще больше готового к экспорту зерна все еще хранится на украинских элеваторах. Среди проблем - разная ширина колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому большинство товаров необходимо перегружать в грузовики или вагоны, соответствующие стандартной колее ЕС. Этот процесс занимает много времени, а перевалочные мощности вдоль границ ограничены", - сообщили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия призвала участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. "Чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для установления контактов и попросит государства-члены назначить специальные контактные пункты", - отмечается в сообщении.

"Комиссия также призывает участников рынка срочно перебросить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки", - сообщили в Еврокомиссии.

"Комиссия призывает национальные власти проявлять максимальную гибкость и обеспечивать адекватное укомплектование персоналом для ускорения процедур в пунктах пересечения границы, оценит доступные складские мощности в ЕС и будет координировать свои действия с государствами-членами, чтобы помочь обеспечить больше мощностей для временного хранения украинского экспорта", - говорится в сообщении.