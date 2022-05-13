Британский премьер потребовал сократить число госслужащих на 90 тыс.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал от министров сократить 91 тыс. человек, занятых на государственной службе, чтобы высвободить миллиарды для снижения налогов, сообщило издание Daily Mail.

"Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, - это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь", - цитирует Daily Mail слова Джонсона на заседании кабинета.

Он дал указание членам своей команды удвоить свои усилия по ослаблению финансового давления на семьи, испытывающие трудности. Министры должны в течение месяца разработать планы по сокращению численности чиновников, что позволит экономить около 3,5 млрд фунтов стерлингов в год, пишет газета.

Она отмечает, что указание Джонсона последовало за его заявлением парламенту о том, что в ближайшие дни ему и канцлеру казначейства Риши Сунаку будет что сказать о помощи избирателям в условиях нынешнего резкого повышения стоимости жизни в стране.