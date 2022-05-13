Южная Корея и США обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи

Испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 Фото: AP/TAСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Советники по национальной безопасности Южной Кореи и Соединенных Штатов Ким Сон Хан и Джейк Салливан в телефонном разговоре выразили серьезную обеспокоенность ракетными пусками КНДР, назвав их "провокациями", сообщило агентство "Ренхап".

"Обе стороны выразили серьезную озабоченность в связи с недавними провокационными действиями Северной Кореи, включая запуск баллистической ракеты, и договорились о дальнейшем укреплении координации между Южной Кореей и США в отношении Севера", - говорится в сообщении администрации президента.

Они также обсудили предстоящий визит Байдена в Сеул 20-22 мая и согласились, что он послужит "важным поворотным моментом" для укрепления всеобъемлющего стратегического альянса между двумя странами.

Советники договорились продолжить совместную работу для обеспечения успеха визита, отметив при этом настоятельную необходимость создания механизма тесных консультаций между ними и на трехсторонней основе с их японским коллегой.

В сообщении Белого дома о беседе говорится, что советники "отметили, что встреча между президентом Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем - это возможность подчеркнуть силу и широту современного американо-корейского альянса".

Чиновники осудили запуски баллистических ракет Северной Кореей "как нарушающие резолюций СБ ООН, и договорились поддерживать тесную координацию для устранения угроз, исходящих от КНДР, а также для продвижения нашей общей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", говорится в сообщении Белого дома.