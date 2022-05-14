Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

В Риме задержали саудовского туриста, проехавшего на Maserati по Испанской лестнице

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Италии задержали мужчину, который повредил Испанскую лестницу XVIII века, проехав на ней на арендованном автомобиле Maserati, сообщает CNN.

Как отмечается, 37-летний гражданин Саудовской Аравии был задержан в миланском аэропорту с помощью компании по аренде автомобилей. Ему предъявлено обвинение в нанесении ущерба культурному наследию с отягчающими обстоятельствами.

На видеозаписи, опубликованной полицией Рима, видно, как автомобиль съезжает по первому пролету лестницы, останавливается и выходит из автомобиля, чтобы осмотреть его.

Автомобиль сломал 16-ю и 29-ю ступени лестницы. Чтобы скорее открыть достопримечательность для туристов, отломившиеся куски мрамора временно прикрепили, но в будущем потребуется реставрация. Специалисты по культурному наследию в настоящее время оценивают экономический ущерб, который был нанесен лестнице, отмечая многочисленные сколы, царапины, потертости вследствие этого происшествия.

Испанская лестница была построена в 1725 году. В 2015 году завершилась реставрация ступеней лестницы, стоившая 1,5 миллиона евро.

Парадная лестница в стиле позднего римского барокко - одна из знаменитейших достопримечательностей Рима. Она не раз становилась фоном в фильмах, например, в "Римских каникулах" (1953) с Одри Хепберн и Грегори Пеком.

Италия Рим Испанская лестница
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Латвия добавила в список нежелательных лиц еще 102 граждан России

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине

Рижская дума постановила снести памятник советским воинам

Рижская дума постановила снести памятник советским воинам

Evraz запросил у британского регулятора лицензию на обычную деятельность

Суверенный фонд Норвегии недоволен крупными бонусами в Apple и Intel

Суверенный фонд Норвегии недоволен крупными бонусами в Apple и Intel