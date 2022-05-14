В Риме задержали саудовского туриста, проехавшего на Maserati по Испанской лестнице
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Италии задержали мужчину, который повредил Испанскую лестницу XVIII века, проехав на ней на арендованном автомобиле Maserati, сообщает CNN.
Как отмечается, 37-летний гражданин Саудовской Аравии был задержан в миланском аэропорту с помощью компании по аренде автомобилей. Ему предъявлено обвинение в нанесении ущерба культурному наследию с отягчающими обстоятельствами.
На видеозаписи, опубликованной полицией Рима, видно, как автомобиль съезжает по первому пролету лестницы, останавливается и выходит из автомобиля, чтобы осмотреть его.
Автомобиль сломал 16-ю и 29-ю ступени лестницы. Чтобы скорее открыть достопримечательность для туристов, отломившиеся куски мрамора временно прикрепили, но в будущем потребуется реставрация. Специалисты по культурному наследию в настоящее время оценивают экономический ущерб, который был нанесен лестнице, отмечая многочисленные сколы, царапины, потертости вследствие этого происшествия.
Испанская лестница была построена в 1725 году. В 2015 году завершилась реставрация ступеней лестницы, стоившая 1,5 миллиона евро.
Парадная лестница в стиле позднего римского барокко - одна из знаменитейших достопримечательностей Рима. Она не раз становилась фоном в фильмах, например, в "Римских каникулах" (1953) с Одри Хепберн и Грегори Пеком.