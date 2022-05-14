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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В SOCAR призвали не попадаться на уловки мошенников, действующих от имени компании

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) сообщила о действии мошенников в соцсетях от имени компании.

"В последние дни в различных социальных сетях при использовании имени компании SOCAR гражданам за счет материального вознаграждения предлагается трудоустройство или вложение инвестиций. Заявляем, что эти страницы, занимающиеся мошенничеством, никакого отношения к SOCAR не имеют", - говорится в заявлении компании.

В нем отмечается, что SOCAR не несет никакой ответственности за подобные обещания.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Службе связей с общественностью и коммуникаций SOCAR, "призываем граждан не терять бдительности и при вышеописанных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы".

"Отметим, что трудоустройство в SOCAR осуществляется на основе определенных стандартов и других нормативных документов на конкурсной основе. Вакансии, представленные предприятиями и организациями SOCAR, объявляются на сайте компании (www.socar.az) в разделе "Карьера" в части "Трудоустройство". В данном разделе представлена подробная информация о правилах конкурса", - отмечает SOCAR.

SOCAR
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